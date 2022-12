Paul Janke: Single oder vergeben? Der Ur-Bachelor verrät seinen Beziehungsstatus

Im Finale von "Bachelor in Paradise", wo Paul den ehemaligen "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten und Kandidatinnen als Barkeeper mit Rat und Tat zur Seite steht, verrät er Moderatorin Frauke Ludowig, ob es eine Frau an seiner Seite gibt: "Für wen mixt du privat die Getränke? Das frage ich ja jedes Mal und jedes Mal windest du dich raus...", fragt Frauke ganz direkt. Der 41-Jährige gibt daraufhin ganz offen zu: "Ich habe wirklich niemanden". Frauke Ludowig zeigt sich fassungslos über seine Single-Beichte: "Das kann doch nicht sein! Der Ur-Bachelor – und er sucht immer noch", sagt sie. Auch "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Jade wünscht Paul das große Glück: "Ich glaube, der Paul braucht seine eigene Show".

Ob da vielleicht wirklich etwas kommen wird? Wir sind gespannt...

Seht im Video, warum jede Beziehung der RTL-Kuppelshow zum Scheitern verurteilt ist.