Paul Janke: Wählerisch? Deshalb ist er schon so lange Single!

Gegenüber "Bild" verrät der Dauer-Single nun, was wohl sein Problem sein könnte: "Meine Schwester sagt immer, man müsste mir meine Frau erst backen. Ja, es ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Gerade wenn man älter wird, weiß man immer mehr, was man möchte und was nicht.", gibt Paul zu.

Der einstige Rosenkavalier ist scheinbar ziemlich wählerisch und hat klare Vorstellungen davon, wie seine Traumfrau sein soll: "Sie muss eine Frohnatur sein, denn ich lache unheimlich gerne, ich mag positive Menschen. Sie sollte eher sportlich sein, muss mir auch optisch gefallen, Sex ist ja auch wichtig in einer Beziehung. Das Gesamtpaket muss stimmen, es muss Klick machen", erklärt er weiter.

Wenn Paul eine Frau gefunden hat, würde er dies allerdings nicht sofort an die große Glocken hängen, da er erst einmal herausfinden wolle, ob sie es ernst meine oder eventuell nur auf Fame aus sei.

Seht im Video, warum jede Beziehung des RTL-Formats "Der Bachelor" von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.