Paulina Ljubas: Krasse Familien-Beichte! Jetzt packt sie aus

Ihre eigenen Angaben nach musste Paulina in ihrer Familie schon sehr sehr viel Leid in Bezug auf das Thema Alkohol ertragen. In ihrer Instagram-Story verrät sie nun ganz offen, warum sie bei "Temptation Island VIP" so emotional wurde: "Das wichtigste für mich ist, und warum ich da sehr empfindlich darauf reagiert habe ist, [...] dass es in meiner Familie einfach eine bestimmte Vorgeschichte mit Alkoholmissbrauch gibt in Kombination mit, dass wenn jemand trinkt, dass sich der Charakter des Menschen extrem verändert, dass man aggressiv wird, dass man wirklich nicht wiederzuerkennen ist und ja, dass derjenige sich auch einfach überhaupt nicht mehr im Griff hat und das ist halt bei mir ein sehr großer Trigger-Punkt."

Ihr Freund Henrik habe in der Situation einfach eine Grenze überschritten, die vorher anders abgemacht war. Er hätte schon davor gegenüber Paulina zugegeben, dass er, wenn er Alkohol getrunken hat, Dinge tut, die er im nüchternen Zustand so niemals tun würde. Das hätte in der Vergangenheit schon öfter zu Streit zwischen den beiden geführt, worauf sie jedoch nicht weiter eingehen möchte. Jedoch rechtfertigt sie ihre tränenreiche Reaktion auf die Szenen von Henrik aus der Männervilla so: