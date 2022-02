Peer Kusmagk: Schockdiagnose -"Keine zehn Jahre mehr!"

Wie Peer nun berichtet, läuteten vor einigen Jahren bei seinem Arzt wegen Peers Gesundheitszustand alle Alarmglocken. So soll sein Arzt damals zu Peer gesagt haben: "'Wenn du so weiter machst – keine zehn Jahre mehr!'" Gegenüber "Exclusiv" fügt Peer hinzu: "Ich bin jetzt 46, das heißt, ich würde in vier Jahren nicht mehr am Leben sein, und das war es mir einfach nicht wert." Vor allem seine Mitmenschen haben ihm aus diesem tiefen Lebenstal herausgeholfen: "Also mein Lebenswille war stark genug und ich hatte das Glück, den richtigen Menschen zu treffen, der mir gesagt hat: 'Da gibt es auch keine Diskussion, das ist jetzt keine Schätzung, es ist einfach so! Du bist in zehn Jahren tot, wenn du so weitersäufst!'"

Mittlerweile könnte Peer mit seinem Leben nicht glücklicher sein. So hat er mit Janni nicht nur seine Traumfrau an seiner Seite, sondern die beiden krönten ihre Liebe auch durch die drei gemeinsamen Kinder Emil Ocean, Yoko und Merlin!