Peggy Jerofke: Süße Botschaft nach den Baby-News!

Die Trennung von Peggy Jerofke und Steff Jerkel war für viele "Goodbye Deutschland"-Fans eine große Überraschung. Doch so ganz können sie wohl auch nicht ohne einander - immer wieder zeigt sich das Ex-Paar gemeinsam im Netz. Auch Steff schließt ein Liebes-Comeback in der Zukunft nicht aus, wie er bereits verriet. Peggy hingegen konzentriert sich nun erstmal auf ihren neusten Familienzuwachs - einen Welpen namens Elsa! So hat sich ihr neustes Baby in die Familie eingelebt...