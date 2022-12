Steff Jerkel & Peggy Jerofke: Liebes-Comeback? Sie sind wieder vereint

Auf ihren Instagram-Kanälen hält das einstige "Goodbye Deutschland"-Paar seine Fans auf dem Laufenden, was in ihrem Leben gerade so passiert. Klar, dass sie für ihre gemeinsame Tochter Josephine da auch trotz Trennung weiterhin zusammenhalten. Das zeigen sie nun auch wieder in ihrer Story auf der Social Media-Plattform. Steff postete nun einen süßen Clip der kleinen Familie, wie sie gemeinsam an einem Strand in ihrer Wahlheimat Mallorca herumtollen: