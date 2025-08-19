"Perfect Match" Staffel 3: Babyglück für AD & Ollie – doch was wurde aus den anderen Paaren?

In Tulum wurde geflirtet, gestritten und gekämpft – und am Ende stand die große Entscheidung: Wer ist das wahre "Perfect Match"? Unter Leitung von Nick Lachey mussten die Singles wählen – und kürten überraschend Lucy & Daniel zum Siegerpaar. Doch das Schockende: Bereits im Abspann der finalen Episode (10) wurde eingeblendet, dass die beiden längst wieder getrennt sind. Für Fans war klar: Die wahre Lovestory spielte sich woanders ab – zwischen AD und Ollie.