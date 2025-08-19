"Perfect Match" Staffel 3: Babyglück für AD & Ollie – doch was wurde aus den anderen Paaren?
Drama bei "Perfect Match", Staffel 3: Betrug, Tränen und Baby-News! Nur AD & Ollie sind noch zusammen – alle anderen Paare längst getrennt. Alle Hintergründe!
Lucy weinte bei "Perfect Match", Staffel 3 wegen Daniel dicke Tränen. Danach kam es noch dicker!
Tränen, Betrug, falsche Spiele: Im Finale hielten sich alle fünf Couples noch für das "Perfect Match" – heute ist von der großen Liebe nur noch ein Paar übrig.
In Tulum wurde geflirtet, gestritten und gekämpft – und am Ende stand die große Entscheidung: Wer ist das wahre "Perfect Match"? Unter Leitung von Nick Lachey mussten die Singles wählen – und kürten überraschend Lucy & Daniel zum Siegerpaar. Doch das Schockende: Bereits im Abspann der finalen Episode (10) wurde eingeblendet, dass die beiden längst wieder getrennt sind. Für Fans war klar: Die wahre Lovestory spielte sich woanders ab – zwischen AD und Ollie.
Welche "Perfect Match"-Paare sind noch zusammen?
So richtig kaufte man ihnen ihre tiefe Verbindung schon während der Staffel nicht ab. Die Netflix-Show "Perfect Match" wirkt wie eine gut ausgeleuchtete Bühne für Trash-TV-Liebesinszenierungen. Doch auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Gibt es vielleicht doch Kandidat:innen, die sich ineinander verguckt haben und noch zusammen sind? Long Story short: Jain!
Lucy & Daniel – Sieg ohne Liebe
Sie galten als Favoriten und gewannen die Staffel, doch die Liebe scheiterte an der Entfernung und seiner Eifersucht. Die geplante Luxusreise blieb ungenutzt, Lucy ist inzwischen neu vergeben, er ist weiterhin Single!
Madison & Freddie – Liebe scheiterte am Alltag
Die Chemie stimmte, aber Zeitzonen, Arbeit und Familie machten die Beziehung unmöglich. Freddie entschied sich dazu, einen Schlussstrich zu ziehen. Madison konzentriert sich heute auf sich selbst.
Sandy & Louis – Flirt in Mexiko, kein Funke danach
In der Villa noch süß und intensiv, danach aber kein echtes Leben als Paar. Beide sind entspannt auseinandergegangen, er schwärmt heute noch von ihr. Beide sind jetzt single, er will sich aber erstmal von Datingplattformen fernhalten.
Rachel & Ray – Freunde statt Liebende
Spät gepaart, fehlte das Fundament für eine Beziehung. Dafür haben die beiden eine ehrliche Freundschaft aufgebaut. Schon bald wollen sie sich in L.A. treffen, um ihre gemeinsamen Pläne eines Fallschirmsprungs umzusetzen.
Während Ray weiterhin Lust auf Dating hat, will sich Rachel zukünftig aus Dating-Shows fernhalten.
AD & Ollie – Vom Betrug zum Babyglück
Ollie küsste in der Villa noch eine andere Kandidatin – und log der kurz zuvor ausgeschiedenen AD später dreist ins Gesicht. Trotzdem gab sie ihm nach ihrer Rückkehr eine zweite Chance.
Nach dem Dreh folgte die überraschende Wende: Er machte AD einen Antrag. Heute sind die beiden verlobt, reisen ständig um die Welt, um die Fernbeziehung zu meistern, und freuen sich auf ihr erstes Kind. Sie sind das einzige Paar aus Staffel 3, das wirklich noch zusammen ist. Ihr Kind wird das erste "Perfect Match"-Baby der Netflix-Geschichte. Die Schwangerschaft sei kein Unfall gewesen, betont AD.