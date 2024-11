Peter Klein: Plötzlich zeigt er Reue!

Peter Klein (57) und seine Ex Iris (57) werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Seit der Trennung im Jahr 2023 haben die beiden kein gutes Haar aneinander gelassen. Iris warf ihrem Ex damals eine Affäre mit Yvonne Woelke (45) vor, der stritt dies ab, ihre Liebe war aber trotzdem nicht mehr zu retten.

Nun sind die beiden endlich geschieden und beide könnten darüber nicht glücklicher sein. Und Peter hat noch mehr Grund zum Strahlen: Er und Yvonne Woelke sind nun auch offiziell ein Paar. Und trotzdem gibt es nach all dem Drama eine Sache, die ihn traurig macht!