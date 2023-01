Peter Klein & Yvonne Woelke: Angebliche Affäre - Plötzlich hat auch ihr Mann Zweifel!

Das Vertrauen ist weg

"Selbst mein Mann ist jetzt auch am Zweifeln. Er hat mir auch die ganze Zeit vertraut bis zur letzten Minute", klagt Yvonne gegenüber RTL. Ein heftiger Schlag für die Dschungel-Begleitung von Djamila Rowe! Immerhin ist sie schon seit sechs Jahren verheiratet und dachte eigentlich, dass er ihr vertrauen würde. "Ich kann halt immer nur sagen, wir haben nichts miteinander. Ich kann eigentlich sagen, was ich will. Es ist alles falsch. Ich finde es halt echt schade, dass sie so einen Stein geworfen hat und jetzt ist so ein richtiges Erdbeben daraus geworden."

Yvonne ist der festen Überzeugung, dass Iris ihrem Mann nach 20 Jahren Ehe eigentlich auch vertrauen sollte. Trotz des Dramas will sie die Vorwürfe auch weiterhin nicht so hinnehmen. "Sie hat ihre Ehe vielleicht schon zerstört. Soll sie. Kann sie machen. Aber lass doch bitte meine Ehe jetzt aus dem Spiel", fordert sie. Auweia...

