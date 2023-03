Iris Klein: "Ehebrecherin" - Jetzt schießt sie erneut gegen Yvonne Woelke

Iris Klein und Yvonne Woelke werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Die Mutter von Daniela Katzenberger gibt der 41-Jährigen noch immer die Schuld für ihre Ehe-Aus mit Peter Klein. Dieser hat sich nämlich in den Blondine während ihres Aufenthalts als Dschungelcamp-Begleitpersonen in Australien verguckt. Jetzt meldet sich die Löwen-Mama noch einmal mit schweren Anschuldigungen gegen die Affäre ihres Ex-Mannes zu Wort.