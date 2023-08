Peter Klein & Yvonne Woelke: Jaa, jetzt ist es endlich raus!

Während einer Instagram-Fragerunde erklärt ein Fan, Peter und Yvonne "total süß zusammen" zu finden. "Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, finde ich auch. Ich finde, wir haben das wirklich super gut miteinander gemacht und haben auch wirklich sehr gut harmoniert - eigentlich bei allem, was wir zusammen machen. Da funktioniert eigentlich alles wunderbar", schwärmt Peter und sieht dabei sehr zufrieden aus.

Für seine Ex Iris Klein dürften sich diese Worte wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen. Sie ist immer noch felsenfest davon überzeugt, dass Peter sie betrogen hat. Auf Instagram bezeichnet sie ihren Verflossenen am Mittwoch noch als "Fremdgänger". "Ich will von denen nichts wissen und hoffe, dass die beiden mich endlich mal in Ruhe lassen", klagt sie. Auweia... ob bei dem Trio der Traurigkeit wohl irgendwann Ruhe einkehren wird?