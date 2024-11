"Das Dschungelcamp": Neuerung! RTL verrät Sendetermin von Staffel 18

Der Auftakt zur neuen Staffel findet am Freitag, dem 26. Januar 2025, statt, das Finale folgt 18 Tage später am 9. Februar. Die Sommeredition des Dschungelcamps, "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden", wurde dieses Jahr ebenfalls in der Primetime gezeigt und war so erfolgreich, dass RTL diesen Sendeplatz nun auch für die Hauptstaffel übernimmt.

„Die Sommerstaffel hat sowohl uns als auch den Zuschauer:innen großen Spaß gemacht. Daher haben wir uns entschieden, auch den regulären Dschungel Anfang des Jahres einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und zur besten Sendezeit auszustrahlen“, erklärte Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, gegenüber DWDL.de.