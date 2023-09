Peter Maffay & Hendrikje: Honigsüße Verkündung - Anderthalb Jahre nach der Hochzeit!

Anderthalb Jahre nach der Hochzeit ist der Musiker immer noch froh darüber, dass alles ein großes Geheimnis war. "Das war das Beste, was man hätte machen können. Weil wir diesem ganzen Fandango aus dem Weg gehen wollten. Wir wollten wie eine normale Familie leben und nicht hören, wie man zu leben hat. Und das ist uns gelungen", schwärmt Maffay in der "NDR Talk Show" vom 22.09.2023. "Man ist uns auf die Schliche gekommen und es ist schon ein kleines diebisches Vergnügen, dann zu sagen, dass es anderthalb Jahre her ist." Wie süß!

Und es gibt noch eine Sache, über die Maffay sich derzeit sehr freut. Seine große Abschiedstour steht an! Danach kann er sich endlich voll und ganz auf Töchterchen Anouk und seine Ehefrau konzentrieren. "Ich möchte einfach Zeit haben, für die Entwicklung des Kindes und das intensiver mitbekommen, als es früher der Fall war", verrät er. Sorgen müssen seine Fans sich aber trotzdem nicht machen! "Ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Das war immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und das wird er bleiben. Man kann Musik in vielen Varianten ausüben. Wir werden sicherlich mal auf Festivals irgendwo den wilden Mann geben, aber Tourneen, die ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, wird es nicht mehr geben."

Klingt nach einem guten Kompromiss!