Peter Maffay: Tournee-Aus! Er macht es offiziell

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Maffay seine große Liebe Hendrikje Balsmeyer heimlich geheiratet hat. Mit ihr zusammen hat er Tochter Anouk, die 2018 zur Welt kam- und für die er mehr Zeit haben will: "Anouk wird im November fünf Jahre alt. Ich habe in der Vergangenheit einiges verpasst. Mein Zeitmanagement in den vergangenen Jahren war manchmal sehr schlecht. Darunter hat u.a. die Zeit für meine Familie gelitten. Das ist genau das, was ich in Zukunft vermeiden möchte. Die Schul-Abschlussfeier meiner Tochter liegt zwar noch ein bisschen in der Ferne, aber ich möchte das schaffen." Auch für seinen Sohn Yaris und natürlich für seine frisch gebackene Ehefrau möchte er mehr Zeit haben und tritt deshalb kürzer, was Live-Auftritte angeht.