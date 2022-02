Peter Wollny: Jetzt kehrt er den Wollnys den Rücken zu!

Via "Instagram" sorgt Peter nun bei seinen Fans für mächtig Kopfzerbrechen! So nimmt er kein Blatt mehr vor den Mund und wettert drauf los, dass er keine Lust auf die anstehenden Dreharbeiten der neuen "Wollny"-Staffel hat. Peter erklärt: "Neue Woche, neues Glück. Wir starten, glaube ich, morgen, Mittwoch, mit Dreharbeiten in die Woche und ja, was soll ich sagen? Viel Arbeit, wenig Geld, kennt ihr, glaube ich, selber und ja, wir geben Gas." Hoppla! Hat Peter damit etwa indirekt verraten, dass er keinen Spaß mehr an der Kultsendung hat? Er wäre jedenfalls nicht der erste Wollny-Partner, der die TV-Kameras scheut! Auch Lavinia Wollnys Freund Tim oder Sarah-Janes Partner Tinush machen einen großen Bogen um die Produktion. Wie es für Peter bei den Wollnys wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...