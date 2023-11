Pferdewirtin Carolin: Noch nie eine Beziehung? Jetzt legt sie die Sex-Beichte ab!

Lange blonde Haare, volle Lippen und eine wohlproportionierte Figur: Bäuerin Carolin ist eine attraktive Frau. Warum sie noch nie eine feste Partnerschaft hatte, könne sich die 27-Jährige nur mit ihrer Verschlossenheit erklären: "Ich hatte noch nie einen Freund, weil ich mich sehr schwer öffne. Klar, ich lerne Männer kennen und ich date auch. Ich war bisher nicht in einer Beziehung, aber Situationships sind allzeit bekannt heutzutage", erzählte Carolin gegenüber der "Bild"-Zeitung.

In sogenannten Situationships (ähnlich einer Freundschaft plus) sei die Blondine schon gewesen, wie das Blatt behauptet. Hier genießen die Beteiligten sowohl Sex als auch gemeinsame Aktivitäten im Alltag, doch es gibt kein Label. Frei nach dem Motto: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet.