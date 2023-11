Pferdewirtin Carolin: Zu hohe Ansprüche für "Bauer sucht Frau"?

Wie sich Carolin ihren Traummann vorstellt? "Ich wünsche mir von meinem Zukünftigen, dass er humorvoll ist und das Herz am rechten Fleck hat", betont sie. "Er soll mich unterstützen, wo es geht und auch auf dem Hof mit anpacken", erklärt die Pferdewirtin. Auch optisch weiß sie genau, was sie will: Weder zu "ungepflegt" noch zu "geschniegelt" solle er sein. Besonders sexy finde die Hessin Männer in "Engelbert Strauss Hose oder in einem Blaumann".

Wenn Caro von Mr. Right träumt, habe sie offenbar strahlend blaue Augen und einen muskulösen Körper im Kopf. Denn das verkörpert ihr Celebrity-Crush Tom Hardy. Ob ihr Auserwählter in der Hofwoche da überhaupt mithalten kann? Ihr Idol ist zumindest schon vergeben - und zwar an Schauspielerin Charlotte Riley..