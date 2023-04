Philipp Boy & Patricija Ionel: Verletzt! Bedeutet das ihr "Let's Dance"-Aus?

"Diesmal nicht ganz so coole Nachrichten, Patricija hat sich gerade im Training verletzt. Das ausgerechnet in dieser Woche mit zwei Tänzen", berichtet der geknickte Philipp auf Instagram. "Das ist wirklich mega Mist!" Die Profitänzerin hat mit starken Schmerzen zu kämpfen. Ein Osteopath hat sich die Verletzung bereits angeschaut. Patricija hat sich offenbar ein Gelenk verzogen. "Mrs. Unzerstörbar hat es leider gerade blöd erwischt." Der Experte rät ihr, die nächsten Tage auf Bewegung zu verzichten. Ohje, bedeutet das ihr "Let's Dance"-Aus? Philipp steht aktuell allein vor der Kamera für Interviews. Ob und wann seine Tanzpartnerin wieder fit ist, steht momentan in den Sternen...