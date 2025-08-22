Laura Maria Rypa: Eindeutige Aufnahme! Jetzt ist alles klar
Nach der Trennung von Pietro Lombardi meldet sich Laura Maria Rypa nun erneut bei ihren Fans und setzt ein klares Zeichen.
Laura Maria Rypa meldet sich erneut zu Wort.
© IMAGO / Gartner
Am vergangenen Sonntag (17. August) verkündeten Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) überraschend ihre Trennung auf Instagram – und das, obwohl sie seit drei Jahren verlobt sind und die Hochzeitspläne immer konkreter wurden.
Laura Maria Rypa gibt neues Update
"Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story.
Nach nur wenigen Tagen meldete sich die Influencerin wieder auf Instagram, um ihren Fans mitzuteilen, dass sie in Zukunft trotz allem, was "privat anders" sei, zurück in den Alltag finden möchte, um vor allem auch ihren "Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben" und ihre "Kooperationen einzuhalten." Jetzt meldet sich Laura allerdings mit einem sehr privaten Schnappschuss bei ihren Follower:innen!
Laura Maria Rypa zeigt sich mit ihren Kindern
Nachdem die Trennung öffentlich wurde, haben sich viele Fans gefragt: Was passiert mit ihren gemeinsamen Kindern Leano Romeo (2) und Amelio Elija?
Diese Frage beantwortet Laura jetzt mit einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story: Eng umschlungen liegt sie mit ihren beiden Söhnen im Bett und kuschelt. Auf dem Gesicht des Jüngsten ist ein Herz-Emoji, um ihn unkenntlich zu machen. Von Pietro ist keine Spur.
Damit ist es wohl (vorerst) klar: Die Kinder sind aktuell bei ihrer Mutter. Ob das so bleibt, wird sich vermutlich noch herausstellen ...
Pietro ist derweil seit Tagen abgetaucht, vermutlich befindet er sich bei seiner Familie in Karlsruhe. Ein Statement sucht man bei dem Musiker vergebens. Spätestens am Samstag wird sich das aber ändern, denn dann soll der Sänger wieder auf der Bühne stehen. Dann werden die Fans sicherlich ganz genau hinschauen...