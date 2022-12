Pietro Lombardi: Baby-Drama - Die Vergangenheit holt ihn ein

Pietros Verlobte Laura, die sich mit dem Umzug zu viel zugemutet hat, musste gerade ins Krankenhaus, weil die Gefahr einer Frühgeburt besteht! Wie die Influencerin via Instagram erklärt, hat sie einen verkürzten Gebärmutterhals und bereits erste Wehen – deshalb wurde ihr zur Entlastung des Muttermunds ein Silikonring eingesetzt.

Mittlerweile ging es für die 26-Jährige wieder nach Hause, doch es gilt strikte Bettruhe! Nicht, dass das Baby doch noch deutlich vor dem Stichtag im Februar als Frühchen auf die Welt kommt … Keine leichte Zeit für die werdenden Eltern! Diese schweren Stunden dürften gerade bei Pie alte Wunden aufreißen: Sein Erstgeborener Alessio schwebte bei seiner Geburt in Lebensgefahr, er kam leblos zur Welt und musste sofort reanimiert werden. Wegen eines Herzfehlers wurde der Kleine nur eine Woche später sieben Stunden lang operiert. "Es war das schlimmste Gefühl der Welt, das ich niemandem wünsche", so Pietro. Hoffentlich bleibt ihm so ein Drama dieses Mal erspart.

