Pietro Lombardi: Oha! Er wäre stolz, wenn Sohn Alessio mit 13 Sex hat

Wie Pietro jetzt verrät, würde es in mächtig stolz machen, wenn Alessio bereits früh sein erstes Mal hätte: "Boah Junge, ist cool, Alter, wenn du so das erste Mal bambambambambam, ist geil. Also geil im Sinne von 'Let's go, my Sohn'", erklärt Pietro. Allerdings hat er diese Ansicht auch nur bei Jungs: Mädchen, so behauptet Pietro, hätten ja einen Ruf zu verlieren.

Ziemlich veraltete Rollenbilder, lieber Pietro. Vielleicht überdenkt der Sänger seine Aussage ja noch einmal - bis Alessio 13 ist, ist ja auch noch etwas Zeit...

