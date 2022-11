Pietro Lombardi: DAS hätte er seiner Laura nicht verziehen!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro – ON OFF" verrät Pietro nun, was für ihn ein Grund gewesen wäre, sich von seiner Verlobten zu trennen: "Guck mal, hättest du Nein gesagt... ich glaube, das wäre für mich ein Grund gewesen, sich zu trennen", gesteht der ehemalige "DSDS"-Sieger.

Der Grund hierfür ist für ihn ganz klar: "Wenn du mich wirklich vom Herzen lieben würdest, dann würde es kein Nein geben. Auch wenn du sagst: Ja, es ist noch zu früh und dies und das. Das würde mir das schlechteste Gefühl geben. Du kriegst ein Kind von mir und hättest du dann Nein gesagt, das wäre für mich das Gefühl gewesen: Okay, die ist sich nicht sicher, dass ich der Mann für ihr Leben bin.", erklärt der Sänger.

Puh, dann ist ja nochmal alles gut gegangen, denn Laura hat zum Glück "Ja" gesagt.

Ihr wollt wissen, was bei Florian Silbereisen & Pietro Lombardi los ist? Im Video erfahrt ihr mehr!