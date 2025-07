Pietro Lombardi: Dreiste Fan-Abzocke? Jetzt spricht er Klartext

Der Sänger reagierte schnell. In einem Statement gab er zu, sich nicht ausreichend informiert zu haben – und gestand sogar, selbst auf die Masche hereingefallen zu sein. Den entsprechenden Post löschte er zwar umgehend, doch da war der Schaden längst angerichtet. Für viele bleibt sein Verhalten trotzdem fahrlässig. Schließlich vertrauen ihm seine Follower – und nehmen seine Empfehlungen oft für bare Münze. Ob Pietro daraus seine Lehren zieht? Seine Anhänger hoffen es! Zumindest kündigt er an, bei der Auswahl seiner Kooperationspartner in Zukunft vorsichtiger sein zu wollen.