Pietro Lombardi: "Eine Straftat" - Aus Eifersucht ist er zu weit gegangen

Die Geschichte leitet Pietro Lombardi mit folgenden Worten ein: "Was ich jetzt sage, ist eine Straftat!" Vor "rund vier Jahren" hatte der 32-Jährige kein Vertrauen in die Beauty. "Ich war so eifersüchtig. Und ich habe ein Bauchgefühl gehabt, dass die Scheiße baut", verrät er weiter.

Die 29-Jährige plante damals einen Ausflug mit ihrer Freundin nach Hannover. "Dann bin ich zu einem Freund von mir gegangen, habe gesagt: 'Boah, die fährt mit ihrer Freundin nach Hannover. Kann man irgendwas machen, dass man, wenn die im Auto reden, mithören kann?'", so Pietro beim Event. Er habe dann auch wirklich ein Gerät unter den Autositz geklebt. Durch das Raschelns des Klebebandes konnte er aber schlussendlich nichts hören. "Ich habe so Angst gehabt, dass wenn sie bremst, es runterfliegt", erklärt er weiter.

Zum Glück kann Laura heute darüber lachen, denn eigentlich wäre dies ein sofortiger Trennungsgrund! Und Pietro zeigt heute Reue für sein Verhalten: "Weil man sollte seiner Frau eigentlich vertrauen."

