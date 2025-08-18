Harte Worte

Pietro Lombardi: Schlimme Vorwürfe nach der Trennung von Laura Maria

Das Liebes-Aus von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ist seit wenigen Stunden offiziell. Vor kurzem haben die beiden noch von einer großen Traumhochzeit geträumt, stattdessen gehen sie nun getrennte Wege. Bisher hat das einstige Paar noch nicht verraten, warum genau es zur Trennung gekommen ist. Bestimmte Statements und Vorfälle aus der Vergangenheit zeichnen jedoch ein dramatisches Bild. Und als wäre die Lage noch nicht traurig genug, muss Pietro sich jetzt auch noch heftige Vorwürfe von seinen Fans anhören ...

Fans zerfleischen Pietro im Netz

Obwohl sich Pietro auf seinem Instagram-Kanal bisher nicht zu Lauras Trennungsstatement geäußert hat, häufen sich dort bereits die kritischen Kommentare seiner Fans:

"Letzte Woche noch die große Liebe, jetzt Trennung. Schauspielerei vom Feinsten."

"Wann kommt die nächste Frau und wie viele Kinder gibt es dann mit ihr?"

"Jetzt ist sie weg. Recht hat sie. Du hast sie nicht gut behandelt."

Autsch! Worte, die den einstigen DSDS-Sieger in dieser schwierigen Zeit bestimmt sehr verletzen dürften ...

Ist die Trennung endgültig?

Es ist kein Geheimnis, dass Pietro und Laura Maria in der Vergangenheit immer wieder Beziehungsprobleme hatten und sich mehrfach getrennt haben. Immer wieder fanden die beiden zueinander. Zuletzt sah es so aus, als würde es endlich für immer halten. Doch nach dem öffentlichen Trennungsstatement der 29-Jährigen sieht es wirklich so aus, als sei ein Liebes-Comeback ausgeschlossen ...

