Pietro Lombardi: Schlimme Vorwürfe nach der Trennung von Laura Maria

Das Liebes-Aus von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ist seit wenigen Stunden offiziell. Vor kurzem haben die beiden noch von einer großen Traumhochzeit geträumt, stattdessen gehen sie nun getrennte Wege. Bisher hat das einstige Paar noch nicht verraten, warum genau es zur Trennung gekommen ist. Bestimmte Statements und Vorfälle aus der Vergangenheit zeichnen jedoch ein dramatisches Bild. Und als wäre die Lage noch nicht traurig genug, muss Pietro sich jetzt auch noch heftige Vorwürfe von seinen Fans anhören ...