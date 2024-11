Laura Maria Rypa: Traurige Botschaft! Sie zieht sich zurück

Was muss Laura Maria Rypa noch alles ertragen? Kaum ist wieder etwas Ruhe in ihrem Privatleben eingekehrt, folgt es doch wieder Schlag auf Schlag. In ihrer Instagram-Story ließ die Zweifach-Mama ihre Community nun wissen, dass sie aktuell keine Einblicke in ihren Alltag erwarten dürfen. Der Grund? In der Familie der Netz-Bekanntheit kam es zu einem Todesfall.

"Ich wollte euch kurz Bescheid geben, dass ich mich in den nächsten Tagen bei euch melden werde. Leider gab es einen Todesfall in unserer Familie und ich brauche etwas Zeit", verriet Laura Maria Rypa nun sichtlich bedrückt.

Da werden ihre Fans gewiss auch einmal auf die sonst so häufigen Einblicke in Laura Maria & Pietros Leben verzichten können. "Ich danke euch von Herzen für euer Verständnis", fügt die 28-Jährige abschließend noch hinzu und versieht den Story-Post mit einem gebrochenen Herzen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie den traurigen Verlust schnell verarbeiten kann. Wir wünschen viel Kraft in dieser schweren Zeit.

