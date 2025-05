Pietro Lombardi: Er setzt alles aufs Spiel

Zur Erinnerung: Im Oktober eskalierte ein Streit zwischen den beiden derart, dass die Polizei anrücken musste! Laura kam sogar ins Krankenhaus, Schlagzeilen um häusliche Gewalt machten die Runde. Später stellte das Paar klar: Die frischgebackene Zweifach-Mama hatte die Nerven verloren, war emotional am Ende. Was nun aufhorchen lässt, ist der berühmte Tropfen, der seinerzeit das Fass zum Überlaufen brachte: "Pietro hat die frisch gewaschene Wäsche auf den Boden geschmissen und die dreckige wieder darüber", so Laura damals. "Das war für mich ein Moment so, boah, hart."

Reumütig versprach der Sänger: "Ich habe viele Fehler, und an denen muss ich arbeiten." Doch wie das mit Vorsätzen ist, waren sie anscheinend schnell wieder vergessen. Dabei sollte sich Pietro dringend um seine emotionalen und auch finanziellen Baustellen kümmern: Der Sänger hat nämlich nicht nur in Sachen Wäsche Haushalts-Defizite – er kann offenbar schlecht mit Geld umgehen. Nach seinem Sieg bei "DSDS" soll er eine Million Euro in neun Monaten verprasst haben.

Hinzu kommt ein Hang zum Glücksspiel; mit seinen Kumpels verzockte er an einem Abend mal 2000 Euro im Casino. Und gerade teilte er einen Screenshot, der zeigt, dass er in der tschechischen Fußballliga wettet. Diesmal zwar mit Erfolg, aber wer weiß, wie oft er schon verloren hat? Gut möglich, dass hier das nächste Donnerwetter wartet! Denn Laura kümmert sich um Pietros Finanzen und hat die Nase voll von seiner Verschwendungssucht. Immer wieder kriegen sich die beiden deswegen in die Haare, haben sich sogar schon sechs Mal getrennt, allerdings immer wieder zusammengefunden. Bislang. Aber wenn Pietro nicht endlich aus seinen Fehlern lernt, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis es wieder knallt. Und irgendwann vielleicht endgültig…