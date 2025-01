Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Neue Details! Darum kam es zum Poilzeieinsatz

Ein besonders wichtiger Punkt für Laura war es, Missverständnisse aus der Welt zu schaffen: "Er hat mich nicht geschlagen." Der Krankenhausaufenthalt sei eine Folge von emotionaler Überforderung gewesen. "Ich war einfach so mit den Emotionen und psychisch am Ende, dass ich wegwollte, mich durchchecken lassen wollte, weil wir uns so in die Haare bekommen haben", erklärte sie offen.

Doch ganz so harmlos lief es nicht ab. In einem früheren Interview hatte Laura berichtet, dass Pietro in der Situation laut geworden sei und sie am Arm festgehalten habe. "Ich habe geweint. Ich wusste mir in der Situation nicht zu helfen", gab sie zu. Aus diesem Grund rief sie schließlich die Polizei.

Trotz allem scheinen die beiden an ihrer Beziehung festzuhalten. Laura erklärte kürzlich bei Social Media: "Wir sind auf einem guten Weg." Ob ihre Liebe auf Dauer Bestand hat, bleibt abzuwarten – ihre Fans drücken jedenfalls die Daumen!