Laura Maria Rypa: Schlimme Vorwürfe! Jetzt geht es Sarah Engels an den Kragen

Als wäre die Lage noch nicht dramatisch genug, muss Sarah sich jetzt auch noch von Laura Marias Fans attackieren lassen. Auf dem Instagram-Kanal der Influencerin häufen sich die schweren Vorwürfe der Follower. Diese haben nämlich ihre ganz eigenen Theorien:

"Sarah erträgt es nicht, dass Pietro nach ihr jemanden gefunden hat, den er mehr liebt, als sie damals."

"Denke, Julian und Sarah merken, wie sehr er seinen Vater und Laura liebt. Eifersucht kann schon sehr viel zerstören. Aber man merkt ja auch, dass sie nie zufrieden ist und verlieren kann sie auch nie."

"Ich vermute, Sarah will damit bezwecken, dass Pietro wütend wird. Damit sie was in der Hand hat wegen des alleinigen Sorgerechts."

"Das Problem bist nicht du, liebe Laura. Bei solchen Menschen plagt sie lebenslang ihr schlechtes Gewissen. Somit versuchen sie dann, mit allen Mitteln die guten Menschen zu zerstören "

Ganz schön heftige Vorwürfe, die sicherlich auch dazu beigetragen haben dürften, dass Sarah derzeit nicht mehr ganz so fröhlich wirkt. Man kann nur hoffen, dass Sarah, ihr Ehemann Julian (31), Pietro und Laura Maria sich bald gemeinsam an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden. Wie Pie vor kurzem verraten hat, soll er seiner Ex schon mehrfach ein klärendes Gespräch angeboten haben. Bisher soll es dazu allerdings noch nicht gekommen sein ...