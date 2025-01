Pietro Lombardi: Erneuter Seitenhieb gegen Ex Sarah Engels?

Das Laura Maria Rypa eine wichtige Rolle in Alessios Leben spielt, ist völlig normal. Doch das sie ihm so wichtig ist, wie Pietro beteuert, ist für Sarah sicherlich nicht leicht. Sie schien von Anfang an nicht wirklich begeistert von der neuen Liebe ihres Ex'. Kein Wunder, schließlich trennten sich Pietro und Laura am Anfang der Beziehung gleich mehrere Male! Doch versucht sie dem Paar auch Steine in den Weg zu legen?

Als Laura an Weihnachten einen Familienschnappschuss teilte, brodelte die Gerüchteküche! Sie schrieb rätselhaft: "Trotz allem, was eine einzige Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht. [...] Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe zerstören." Wie "Bild" wissen will, soll es sich hierbei tatsächlich um Sarah handeln, denn diese sei eifersüchtig auf die beiden.

Ob das wirklich stimmt? Das wissen wohl nur Sarah, Pietro und Laura. Doch eines stellt der Musiker jetzt schon gegenüber "Bild" klar: Er spielt mit seiner Nachricht NICHT auf seine Ex an. "Alessio hat Laura echt lieb und Laura sagt immer, ich will eine beste Freundin sein für Alessio. Ich denke, dass er sie schon als Person sieht, die er respektiert und echt lieb hat." Weiter erklärt er: "Das war meine Intention – also hat es nichts mit Sarah zu tun, diese Aussage. Die soll ihr Ding machen. Wir machen unsere Sache 2025. Keine Zeit mehr für irgendwelche sinnlosen Sachen. Fokus ist meine Familie und 2024 gibt es in meinen Kopf nicht mehr."

Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Hochzeit auf Eis! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: