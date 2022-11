Pietro Lombardi: Es ist vorbei! Er wurde bitter hintergangen

Pietro gelang es, die Schwangerschaftsgerüchte abzuwiegeln und zu verhindern, dass die Baby-News übereilt öffentlich wurden. Doch gleichzeitig war ihm klar: Irgendwer muss geplaudert haben! „Wir wussten, dass es nur eine Person gewesen sein konnte, die uns ganz nah steht“, erinnert sich Pietro an den miesen Vertrauensbruch.

Nun rätseln alle, wer diese Person gewesen sein könnte. In Pietros Umfeld sind viele Menschen, die gern reden – aber wer könnte so gemein sein, den besten Freund zu verraten? Offiziell gibt es aktuell nur mit einem Mitglied seines Inner Circle Unstimmigkeiten: Mit Stefano Zarrella, Manager und ehemals bester Freund, kriselt es, wie Pietro selbst auf Instagram bestätigte. Wäre er so dreist? „Wir wissen inzwischen, wer die Info weitergegeben hat“, verrät Pietro. In Zukunft will er viel vorsichtiger sein und zieht traurig Bilanz: „Mein allerengster Kreis sind nur noch Laura, Alessio und unser ungeborener Sohn.“