Pietro Lombardi: Fiese Klatsche! Laura demütigt ihn in aller Öffentlichkeit

Denn in einer Fragerunde auf Instagram wurde die Influencerin gefragt, wie sie Kind und Karriere unter einen Hut bekommt – die Antwort: Ohne Oma und Opa läuft nichts! Laura erklärte: "Ich bin dankbar, meine Eltern zu haben. Wenn ich Termine habe oder verreisen muss, unterstützen mich meine Eltern mit Leano, wo es nur geht." Schöne Sache, nur: Wo taucht eigentlich der Vater in dieser Rechnung auf?! Über Pietros Einsatz rund ums Kind verliert Laura keine Silbe… Dafür legt Laura noch nach, erklärt: "An alle Mamis da draußen, egal, ob alleinerziehend oder nicht, ihr macht es großartig! Ich glaube, viele unterschätzen das!" Womöglich auch ihr eigener Partner Pietro, der sich offenbar nicht gerade besonders einsatzfreudig zeigt … Stattdessen scheint die ganze Arbeit an Laura hängenzubleiben. Sicher, als Musiker hat Pietro viel um die Ohren – aber als Familienvater eben auch Pflichten. Klar ist jedenfalls: Mit Macho-Attitüde dürfte Pietro in der ohnehin wackeligen Beziehung zu seiner Laura nicht punkten …