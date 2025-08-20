Pietro Lombardi: Untergetaucht! Hier soll er seit der Trennung stecken
Das Liebeschaos bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa spitzt sich zu: Nach dem überraschenden Trennungs-Post der Influencerin ist der DSDS-Star abgetaucht. Jetzt kommt raus, wo er sich in den letzten Tagen wirklich aufgehalten hat.
Pietro Lombardi hat sich bislang nicht öffentlich zu der Trennung geäußert.
© IMAGO / STAR-MEDIA
Die Trennung von Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) sorgt für Schlagzeilen und jede Menge Spekulationen. Sechsmal haben sich die beiden schon getrennt, jetzt scheint es endgültig zu sein. Dabei hatten die zwei vor Kurzem noch von ihrem geplanten Umzug ins neue Familiennest gesprochen, gemeinsam mit ihren Söhnen Leano und Amelio. Doch dann machte Laura am 17. August via Instagram öffentlich Schluss und Pietro verschwand von der Bildfläche.
Viele Fans fragten sich sofort: Wo steckt Pietro nach dem Liebes-Aus?
Pietro soll nach heftigem Streit ausgezogen sein
Laut Berichten der "Bild" krachte es vor der Trennung mehrfach zwischen Pietro und Laura. Sie fühlte sich von ihm im Alltag mit Kindern, Haustieren und Hausbau alleingelassen. Am Sonntag soll Pietro schließlich das gemeinsame Haus bei Köln verlassen haben und kam nur noch einmal zurück, um seine Sachen zu holen. Seitdem: absolute Funkstille.
Während Laura mit den Kindern in Köln blieb, war selbst sie im Unklaren darüber, wo ihr Verlobter steckt.
Pietro sucht Zuflucht in Karlsruhe bei seiner Familie
Die Spur führte zunächst nach Karlsruhe, Pietros Heimatstadt. Dort leben noch immer seine Eltern, zu denen er ein enges Verhältnis hat. Schon früher stellte sich seine Mutter Nicole öffentlich schützend vor ihren Sohn. Kein Wunder also, dass Pietro in dieser schwierigen Phase den Halt seiner Familie suchte.
Sogar in einer Pizzeria in Karlsruhe soll der Sänger gesichtet worden sein. Erst kürzlich sprach er sogar von einem Umzug nach Karlsruhe.
Neuer Rückzugsort: Neuss bei Düsseldorf
Mittlerweile hat Pietro offenbar ein neues Quartier bezogen. Wie "Bild" und RTL berichten, wurde sein Auto am Dienstagabend vor dem Haus eines Freundes in Neuss bei Düsseldorf gesichtet. Der Freund soll außerdem Kartons und Kleidung aus Pietros und Lauras Haus geholt haben – offenbar im Auftrag des Sängers.
Damit trennen Pietro von Laura und den Kindern gerade einmal rund 40 Kilometer. Ob er in Neuss nun länger bleibt, bleibt offen.