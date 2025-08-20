Pietro Lombardi: Untergetaucht! Hier soll er seit der Trennung stecken

Laut Berichten der "Bild" krachte es vor der Trennung mehrfach zwischen Pietro und Laura. Sie fühlte sich von ihm im Alltag mit Kindern, Haustieren und Hausbau alleingelassen. Am Sonntag soll Pietro schließlich das gemeinsame Haus bei Köln verlassen haben und kam nur noch einmal zurück, um seine Sachen zu holen. Seitdem: absolute Funkstille.