Pietro Lombardi: Untergetaucht! Hier soll er seit der Trennung stecken

Das Liebeschaos bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa spitzt sich zu: Nach dem überraschenden Trennungs-Post der Influencerin ist der DSDS-Star abgetaucht. Jetzt kommt raus, wo er sich in den letzten Tagen wirklich aufgehalten hat.

Pietro Lombardi fasst sich an den Mund und schaut in die Ferne. - Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Pietro Lombardi hat sich bislang nicht öffentlich zu der Trennung geäußert.

© IMAGO / STAR-MEDIA

VonInTouch Redaktion
Uhr

Die Trennung von Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) sorgt für Schlagzeilen und jede Menge Spekulationen. Sechsmal haben sich die beiden schon getrennt, jetzt scheint es endgültig zu sein. Dabei hatten die zwei vor Kurzem noch von ihrem geplanten Umzug ins neue Familiennest gesprochen, gemeinsam mit ihren Söhnen Leano und Amelio. Doch dann machte Laura am 17. August via Instagram öffentlich Schluss und Pietro verschwand von der Bildfläche.

Viele Fans fragten sich sofort: Wo steckt Pietro nach dem Liebes-Aus?

Pietro soll nach heftigem Streit ausgezogen sein

Laut Berichten der "Bild" krachte es vor der Trennung mehrfach zwischen Pietro und Laura. Sie fühlte sich von ihm im Alltag mit Kindern, Haustieren und Hausbau alleingelassen. Am Sonntag soll Pietro schließlich das gemeinsame Haus bei Köln verlassen haben und kam nur noch einmal zurück, um seine Sachen zu holen. Seitdem: absolute Funkstille.

Während Laura mit den Kindern in Köln blieb, war selbst sie im Unklaren darüber, wo ihr Verlobter steckt.

Pietro sucht Zuflucht in Karlsruhe bei seiner Familie

Die Spur führte zunächst nach Karlsruhe, Pietros Heimatstadt. Dort leben noch immer seine Eltern, zu denen er ein enges Verhältnis hat. Schon früher stellte sich seine Mutter Nicole öffentlich schützend vor ihren Sohn. Kein Wunder also, dass Pietro in dieser schwierigen Phase den Halt seiner Familie suchte.

Sogar in einer Pizzeria in Karlsruhe soll der Sänger gesichtet worden sein. Erst kürzlich sprach er sogar von einem Umzug nach Karlsruhe.

Neuer Rückzugsort: Neuss bei Düsseldorf

Mittlerweile hat Pietro offenbar ein neues Quartier bezogen. Wie "Bild" und RTL berichten, wurde sein Auto am Dienstagabend vor dem Haus eines Freundes in Neuss bei Düsseldorf gesichtet. Der Freund soll außerdem Kartons und Kleidung aus Pietros und Lauras Haus geholt haben – offenbar im Auftrag des Sängers.

Damit trennen Pietro von Laura und den Kindern gerade einmal rund 40 Kilometer. Ob er in Neuss nun länger bleibt, bleibt offen.

StarsDeutsche StarsPietro Lombardi
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group