Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob es für Pietro nicht hart ist, drei Kinder zu haben. „Nein. Es ist das größte Geschenk, das mir das Leben gegeben hat. Die Kinder leben bei Mama und das ist auch richtig so, weil eine Mama einfach eine Mama ist. Das heißt nicht, dass ein Papa nicht genauso wichtig ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.”