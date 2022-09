Pietro Lombardi: Große Angst um seine schwangere Freundin Laura Maria

Am Wochenende meldete sich die Freundin des Sängers bei ihren Followern und erklärte: "Ich habe mich gerade zu Ende fertig gemacht, und dann musste ich wieder brechen: Ich habe sogar etwas Blut gebrochen!"

Viele Fans machen sich nun Sorgen. Doch so schlimm es klingt, ist es dann offenbar doch nicht. Denn einige Zeit später meldet sie sich wieder fröhlich bei ihren Followern, als sei nichts gewesen. Bleibt zu hoffen, dass sie die Zeit gut übersteht und in wenigen Monaten ein gesundes Baby in den Armen hält.

Pietro Lombardi: Schamlos ausgenutzt! Sein Glück liegt in Scherben. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: