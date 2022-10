Pietro Lombardi: "Ich war so kaputt im Kopf"

So offenbart Pietro nämlich nun, dass es einen Abschnitt in seinen Zwanzigern gab, in der er massenhaft Geld aus dem Fenster geworfen hat! Er gibt gegenüber "Gala" zu verstehen: "Ich war so kaputt im Kopf. Das war eine Phase in meinem Leben, wo ich jetzt sage: 'Alter, Lomardi, ey!' Ich habe echt Phasen gehabt, also ich habe so viel Geld verprasselt, wo ich mir jetzt sage: 'Ey, hätte ich drei Häuser noch kaufen können.'" Er ergänzt: "Ich habe Urlaube spendiert. Ich war im Urlaub mit meinen Jungs. Ich habe noch nie Alkohol getrunken. Ich war da, ich wollte cool sein, ich habe für 50.000 Euro für den ganzen Club Alkohol bestellt - und ich habe die Fanta getrunken." Oh je! Doch zum Glück konnte Pietro diese Zeit mittlerweile hinter sich lassen und hat in seiner Freundin Laura-Maria neuen Halt gefunden und freut sich mit ihr über das Babyglück der beiden!