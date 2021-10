Sylvie Meis: Gemeine Attacke von Pietro Lombardi!

„Sylvie Meis nervt total mit ihrer Art“ – so lautete ziemlich übereinstimmend das Urteil im Netz. Ähnlich sah es offenbar auch Pietro Lombardi! Der Sänger schaltete erst gar nicht ein – und das, obwohl er als bekennender „Love Island“-Superfan in den Jahren zuvor jede Staffel live auf Instagram verfolgt und kommentiert hatte! Als Special Guest war er sogar selbst mal in der Sendung aufgetreten. Auch jetzt hat Pietro offenbar das Gefühl, die Sache selbst in die Hand nehmen zu müssen: „Nächste Staffel bin ich wieder dabei! Dann läuft das schon besser“, ließ er auf Instagram wissen. Aber bitte ohne Sylvie! Stattdessen fordert er Vorgängerin Jana Ina Zarrella zurück: „Jana Ina, ich glaube, wir müssen wieder übernehmen!“, so der Musiker. Klingt ganz so, als würde er Sylvie gern wieder auf eine Insel schicken – aber eine einsame…

Was läuft zwischen Pietro Lombardi und Beatrice Egli? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: