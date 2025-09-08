Neue Worte nach der Trennung: Laura Maria Rypa öffnet ihr Herz

präsentiert von
Laura Maria Rypa schaut direkt in die Kamera: Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen, einem dezenten Augen-Makeup und die Haare in einen Dutt gebunden, posiert sie vor einer schwarzen Wand. - Foto: IMAGO / Eventpress

Laura Maria Rypa berührt ihre Community.

© IMAGO / Eventpress

Herzschmerz, Hoffnung und ganz viel Familienglück: Laura Maria Rypa sorgt nach der Trennung von Pietro Lombardi für einen echten Gefühlssturm auf Instagram! Während beide nun getrennte Wege gehen und sich neu orientieren, gewährt Laura ihren Fans einen besonders intimen Einblick in ihr Leben als Single-Mama – und berührt damit Tausende.

Ein Familienmoment, der direkt ins Herz geht

Die Trennung von Pietro Lombardi war sicherlich keine leichte Zeit, aber Laura zeigt, wie sie Kraft und Halt bei ihren Liebsten findet – ihren beiden Söhnen. Der gemeinsame Familienausflug zur Segelshow wird kurzerhand zum Abenteuer: Besonders Leano, ihr zweijähriger Sohn, ist völlig aus dem Häuschen. Flugzeuge sind seine große Leidenschaft, und an diesem Tag darf er sie aus nächster Nähe bestaunen. Für das Erinnerungsfoto kuschelt er sich glücklich in Mamas Arme, während im Hintergrund ein knallrotes Propellerflugzeug für das perfekte Bild sorgt. Solche kleinen Glücksmomente sind für Laura jetzt wichtiger denn je.

Rührende Liebeserklärung – Fans feiern Laura

Unter ihrem bewegenden Instagram-Post formuliert Laura eine Botschaft, die mitten ins Herz trifft: „Ihr seid meine Kraft, mein Herz, mein Zuhause.“ Gemeint sind natürlich ihre beiden Söhne, die sie gemeinsam mit Pietro großzieht.

Die letzten Wochen waren alles andere als einfach, doch Laura zeigt, wie stark sie als Mama ist. Ihre Fans sind begeistert und zeigen ihre Unterstützung in den Kommentaren: „Du bist so eine starke Frau und eine Löwenmama“, lobt eine Followerin. Herz-Emojis und Komplimente fluten die Kommentarspalte – Laura erhält viel Zuspruch für ihren Mut, ihre Ehrlichkeit und ihre Stärke als alleinerziehende Mutter. Viele Fans sind sich sicher, dass sie in ihrer neuen Rolle noch mehr Kraft entwickeln wird.

Pietro und Laura – jeder geht seinen eigenen Weg

Während Laura sich ganz auf ihre Familie und ihre Kinder konzentriert, meistert auch Pietro diese neue Lebenssituation auf seine eigene Weise. Nur kurz nach der Trennung zeigt er sich bei der „Love Island VIP“-Premiere auf dem Red Carpet und beweist, dass er ebenfalls nach vorne blickt.

Trotz aller Herausforderungen wächst der Familienzusammenhalt weiter. Laura und ihre Söhne zeigen, dass Liebe und Unterstützung auch nach einer Trennung nicht verloren gehen müssen, sondern vielleicht sogar noch stärker werden können.

