Neue Worte nach der Trennung: Laura Maria Rypa öffnet ihr Herz

Die Trennung von Pietro Lombardi war sicherlich keine leichte Zeit, aber Laura zeigt, wie sie Kraft und Halt bei ihren Liebsten findet – ihren beiden Söhnen. Der gemeinsame Familienausflug zur Segelshow wird kurzerhand zum Abenteuer: Besonders Leano, ihr zweijähriger Sohn, ist völlig aus dem Häuschen. Flugzeuge sind seine große Leidenschaft, und an diesem Tag darf er sie aus nächster Nähe bestaunen. Für das Erinnerungsfoto kuschelt er sich glücklich in Mamas Arme, während im Hintergrund ein knallrotes Propellerflugzeug für das perfekte Bild sorgt. Solche kleinen Glücksmomente sind für Laura jetzt wichtiger denn je.