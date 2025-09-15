Pietro Lombardi: Jetzt spricht er über Adoption!
Pietro Lombardi hat drei Söhne. Schon lange wünscht er sich jedoch eine kleine Tochter. Jetzt denkt er sogar darüber nach, ein Mädchen zu adoptieren!
Pietro Lombardi hätte gerne eine Tochter.
Seine Kinder standen für ihn schon immer an erster Stelle. Pietro Lombardi (33) hat zwar einen prall gefüllten Terminkalender, doch für seine drei Söhne Alessio, Leano und Amelio nimmt er sich viel Zeit. Doch ist die Familienplanung für ihn eigentlich schon abgeschlossen? Im Netz legt der Sänger eine überraschend ehrliche Beichte ab …
Pietro Lombardi will ein Kind adoptieren
Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Pietro sich weitere Kinder wünscht. „Nee, ich glaube, das war’s für mich. Ich werde mich safe sterilisieren lassen”, gibt er zu. „Muss ich eben ein Mädchen eventuell mal adoptieren. Das fände ich auch schön, ein Kind ohne Familie aufzunehmen. Ich weiß nur nicht, ob das so einfach geht, aber das kann ich mir echt vorstellen.”
Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige „DSDS”-Sieger über seinen Kinderwunsch spricht. „Mädchen kann ich nicht”, witzelte er vor einiger Zeit sogar mal. Nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) ist es kein Wunder, dass Pie sich erst einmal nicht mehr vorstellen kann, nach einer neuen Partnerin zu suchen, mit der er weitere Kinder bekommen kann. Doch wer weiß: Vielleicht geht sein Traum ja in Erfüllung und er wird wirklich irgendwann ein kleines Mädchen adoptieren!