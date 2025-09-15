Pietro Lombardi: Jetzt spricht er über Adoption!

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige „DSDS”-Sieger über seinen Kinderwunsch spricht. „Mädchen kann ich nicht”, witzelte er vor einiger Zeit sogar mal. Nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) ist es kein Wunder, dass Pie sich erst einmal nicht mehr vorstellen kann, nach einer neuen Partnerin zu suchen, mit der er weitere Kinder bekommen kann. Doch wer weiß: Vielleicht geht sein Traum ja in Erfüllung und er wird wirklich irgendwann ein kleines Mädchen adoptieren!