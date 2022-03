Pietro Lombardi: Kilo-Schock! Große Sorge um den Sänger

"Ich habe so krass zugenommen", beichtet Pietro Lombardi seiner Fan-Gemeinde auf Instagram. Er verrät, dass er noch nie so viel auf der Waage hatte wie jetzt. "Ich bin so dick wie noch nie in meinem Leben", gesteht der 29-Jährige sichtlich schockiert. Sein aktuelles Gewicht läge bei 106 Kilogramm.

Und das ist ein Zustand, den der Dauer-Single schnellstmöglich ändern möchte, denn er meint: "Glaube, die Frauen würden weglaufen aktuell". Es ist nicht das erste Abspeck-Programm, das Pietro sich vornimmt. Bereits 2020 hat der Sänger erfolgreich ganze 20 Kilo abgenommen! Daher weiß er, was er für seinen Erfolg tun muss: "Muss jetzt wieder Sport machen, muss Gas geben, mich gesund ernähren. Denn so ist das gerade kein Zustand."