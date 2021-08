Pietro Lombardi: Liebes-Hammer! Jana Ina Zarrella verrät sein süßes Geheimnis

Pietros Fans lassen nicht locker

"Ich persönlich bekomme um die 100 Nachrichten pro Woche von Mädels, die Pietro kennenlernen wollen", verrät Jana Ina im Interview mit "VIP.de". "Aber ich sage immer, es geht nicht darum, den Pietro aus dem Fernsehen zu daten. Es geht darum, den Menschen Pietro kennenzulernen. Pietro hat ein Riesenherz und er hat es verdient, wirklich ein ganz normales, bodenständiges, tolles Mädchen an seiner Seite zu haben. Und dann will ich Patentante werden!"

Und Pietro? Der wünscht sich so eine Beziehung wie die von Jana Ina und ihrem Ehemann Giovanni Zarrella. "Einfach Vorzeige-Promipaar, würde ich jetzt mal sagen", schwärmt er. "Ich habe das auch versucht, hat nicht geklappt. Die halten halt immer zueinander und man hat so einen festen Punkt. Man weiß genau, da ist man zu Hause. Und so wünsche ich mir das in Zukunft auch mit einer Partnerin."

Keine Sorge, lieber Pietro. Die richtige Frau lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten...