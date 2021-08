Sarah Engels: Krasse Beichte! Kontrolliert sie Julians Handy?

Sarah will sich außerdem nicht verrückt machen und mit anderen Frauen vergleichen. "Wir sind alle auf unsere Art und Weise einzigartig schön! Mit unseren Fehlern und Kanten. Daher sollten wir uns niemals vergleichen und egal, was ist, stolz auf die kleinen Dinge sein, die uns zu dem machen, was wir sind", so die 28-Jährige.

Peinliche Protz-Show auf Kosten von Alessio! Was ist nur bei Sarah Engels los?