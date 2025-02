Pietro Lombardi macht Schluss: "Mir geht's überhaupt nicht gut"

Laura Maria Rypa bekam vor wenigen Wochen von Sarah Engels eine Unterlassungsklage, die ihr verbietet, den Namen von Sarahs und Pietros Sohn Alessio (9) in den Mund zu nehmen. Als Pietro von der Unterlassungsklage gegen seine Verlobte Wind bekam, konnte er seinen Augen nicht trauen und ließ seiner Wut in seiner Instagram-Story freien Lauf: "Wundert euch nicht, wenn Laura den Namen von meinem wundervollen Sohn nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also, nicht denken, dass sie keinen Bock mehr hat, ihn zu erwähnen. Sie darf es aktuell nicht."

Der Streit dauert offenbar an. Bislang konnte keine Einigung erzielt werden. Zumindest kam es nicht zu einer öffentlichen Versöhnung! Ob das Friedensangebot noch kommen wird?