Laura Maria Rypa vs. Sarah Engels: Friedensangebot? "Vor allem für die Kinder ..."

Als Pietro die Unterlassungsklage gegen seine Verlobte erreichte, konnte er seinen Augen nicht trauen und ließ seine Wut in seiner Instagram-Story aus: "Wundert euch nicht, wenn Laura den Namen von meinem wundervollen Sohn nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also, nicht denken, dass sie keinen Bock mehr hat, ihn zu erwähnen. Sie darf es aktuell nicht." Und wenn sie es doch täte, sollen ihr bis zu 25.000 Euro Strafe drohen, berichtet der Sänger. Ein ziemlich harter Brocken für Laura! Offenbar ging es sogar schon so weit, dass Alessio nicht zu dem Geburtstag seines Halbbruders Leano (2) kommen durfte.