Pietro Lombardi nach DSDS-Aus: Jetzt wird verhandelt!

Bei einer Fragerunde auf Instagram plauderte seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) aus dem Nähkästchen. "Stimmt das, dass Pietro raus ist bei DSDS?", hakte ein neugieriger Follower nach. Lauras überraschende Antwort: "Davon weiß ich ehrlich gesagt nichts, und soweit ich weiß, Pietro auch nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass Pietro immer 100 % für DSDS gegeben hat. Ich habe es selbst miterlebt. Er hat sogar andere Projekte abgesagt, um DSDS treu zu bleiben. Für mich gehört er einfach dazu, und es wäre schade, wenn er nicht mehr dabei wäre." Weiter deutet Laura an: "Falls es wirklich so sein sollte, dass er nicht mehr dabei ist, bin ich mir sicher, dass Pietro seinen Weg finden und vielleicht was Eigenes machen wird."