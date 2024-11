Pietro Lombardi: Nach DSDS-Rauswurf! Seine letzte TV-Chance

Immerhin: Pietro Lombardi erhält noch eine zweite Chance, denn derzeit ist Amazon-Prime-Show "Licht aus" zu sehen, in der Promis mehrere Tage im Dunkeln verbringen müssen. In der Show kann er noch einmal eine ganz andere Seite von sich zeigen. Möglich, dass der Musiker in einer möglichen zweiten Staffel wieder dabei wäre - und so trotz seines DSDS-Aus weiter außerhalb seiner Musik in Erscheinung tritt.