Pietro Lombardi: Pikante Sex-Beichte!

Pietros pikante Sex-Beichte

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Pietro nach dem Sex macht. Darauf hat der 28-Jährige eine klare Antwort! "Ein Mix aus kuscheln und schlafen am besten. Aber erst mal fünf Minuten runterkommen", erklärt er lachend.

Doch der Ex-"DSDS"-Juror spricht auch über die Liebe. "Ich möchte auf jeden Fall irgendwann für mich die richtige Frau finden, die mich so akzeptiert, wie ich bin. Eben nicht perfekt. Aber bevor ich eine Frau habe, die mich nicht bedingungslos liebt mit allen Macken und Fehlern, bleibe ich lieber alleine", erklärt er. Ob das wohl ein kleiner Seitenhieb gegen seine Ex-Freundin Laura Maria ist...?

Einsam und allein! Wie schlecht geht es Pietro Lombardi wirklich?