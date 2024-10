Pietro Lombardi: RTL-Hammer! Stefan Raab übernimmt seinen Sendeplatz

Ob Pietro bis zum Staffelende von "DSDS" überhaupt noch dabei ist? Bisher völlig unklar. Der Sänger steht momentan heftig in der Kritik. Nach einem Streit rief seine Verlobte Laura Maria Rypa die Polizei. Sie soll daraufhin mit Blutergüssen am Hals im Krankenhaus behandelt worden sein. Er darf sich ihr aktuell nicht nähern und das gemeinsame Haus nicht betreten. Doch RTL tut sich bisher noch schwer, Konsequenzen zu ziehen. "RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären", heißt es in dem offiziellen Statement. "Sollte sich keine neue Faktenlage ergeben, wird RTL etwaige Ermittlungen und Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln als Grundlage für das weitere Vorgehen abwarten."