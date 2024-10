Pietro Lombardi: "DSDS"-Notlösung! Wird er jetzt verpixelt wie Michael Wendler?

Pietro sitzt in der neuen Staffel wieder am Jurypult von "DSDS". Die Frage ist nur: Wie lange noch? Bisher hielt Sender RTL zu dem Sänger. "RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären", heißt es in dem offiziellen Statement. "Sollte sich keine neue Faktenlage ergeben, wird RTL etwaige Ermittlungen und Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln als Grundlage für das weitere Vorgehen abwarten."