Pietro Lombardi: "Safe ein Trennungsgrund" - Da kennt er keine Gnade!

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob es für Pietro schon ein Seitensprung sei, wenn man mit einer anderen Frau schreibt. "Kommt darauf an, ob man die Person kennt oder nicht", antwortet der Ex-"DSDS"-Sieger. "Wenn es hinter dem Rücken des anderen passiert, ist es in meinen Augen eine Art des Betrügens und das wäre für mich safe ein Trennungsgrund."

Doch es komme immer auch auf die Situation an, so Pietro. "Wenn Laura jetzt von einem Fan liebe Worte bekommt und antwortet oder irgendwas Geschäftliches... dann zählt das natürlich nicht dazu", fügt er hinzu. Einen Fremdflirt würde er allerdings nicht dulden! Na, dann ist ja alles gut... Laura Maria liebt ihren Verlobten sehr und würde ihn sicherlich nicht hintergehen!